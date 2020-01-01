ВОЗ не получила все данные о первых заражениях COVID в Китае - WSJ
Власти Китая отказались предоставить миссии ВОЗ необработанные данные о первых 174 случаях заражения. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких экспертов миссии.
По его словам, есть вероятность, что случаи заражения могли быть зафиксированы еще до декабря 2019 года, однако в Китае предложили миссии ознакомиться с их собственным анализом сведений, согласно которому никаких доказательств более раннего распространения вируса в Ухане выявлено не было.
Как отметил Дуайер, отказ предоставить исходные данные привел к серьезным дискуссиям между экспертами из Китая и миссией.
В свою очередь другой член группы исследователей ВОЗ доктор Тея Фишер сообщила газете, что не увидела несоответствий между готовыми данными китайской стороны и сведениями, которые специалисты ВОЗ сумели непосредственно собрать в Ухане.
В то же время, объяснила она, для более глубокого исследования все же необходим доступ к первоначальным данным.
Ранее в ВОЗ анонсировали, что отчет миссии, которая в Китае расследовала происхождение коронавируса, будет предоставлен на следующей неделе.
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