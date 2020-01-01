ВОЗ не получила все данные о первых заражениях COVID в Китае - WSJ

Отказ предоставить полную информацию привел к серьезным дискуссиям между экспертами из Китая и миссией.

Власти Китая отказались предоставить миссии ВОЗ необработанные данные о первых 174 случаях заражения. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких экспертов миссии.

"Они показали нам пару образцов, но это не то же самое, что предоставить их все, что является стандартным для эпидемиологических расследований", - цитирует издание австралийского ученого Доминика Дуайера.

По его словам, есть вероятность, что случаи заражения могли быть зафиксированы еще до декабря 2019 года, однако в Китае предложили миссии ознакомиться с их собственным анализом сведений, согласно которому никаких доказательств более раннего распространения вируса в Ухане выявлено не было.

Как отметил Дуайер, отказ предоставить исходные данные привел к серьезным дискуссиям между экспертами из Китая и миссией.

В свою очередь другой член группы исследователей ВОЗ доктор Тея Фишер сообщила газете, что не увидела несоответствий между готовыми данными китайской стороны и сведениями, которые специалисты ВОЗ сумели непосредственно собрать в Ухане.

В то же время, объяснила она, для более глубокого исследования все же необходим доступ к первоначальным данным.

Ранее в ВОЗ анонсировали, что отчет миссии, которая в Китае расследовала происхождение коронавируса, будет предоставлен на следующей неделе.

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