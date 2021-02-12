В Таджикистане произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Таджикистана. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщило РИА Новости.
"Подземный толчок магнитудой в 6,1 произошел в Мургабском районе Таджикистана, что в более чем 700 километрах восточнее Душанбе и в 25 километрах от райцентра Мургаб", - указано в сообщении.
Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров. При этом в столице страны Душанбе ощущалось землетрясение магнитудой в 3-4 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, указало издание.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в Тихом океане - у группы островов Луайоте, которые относятся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии.
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