В Таджикистане произошло мощное землетрясение

В столице страны Душанбе ощущались подземные толчки магнитудой в 3-4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Таджикистана. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщило РИА Новости.

"Подземный толчок магнитудой в 6,1 произошел в Мургабском районе Таджикистана, что в более чем 700 километрах восточнее Душанбе и в 25 километрах от райцентра Мургаб", - указано в сообщении.

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров. При этом в столице страны Душанбе ощущалось землетрясение магнитудой в 3-4 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, указало издание.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в Тихом океане - у группы островов Луайоте, которые относятся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии.

В Хорватии после землетрясений появились пропасти

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet