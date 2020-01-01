В ЕС предупредили, что коронавирус с человечеством надолго

Вирус очень хорошо адаптировался к организму человека, в связи с чем может понадобиться корректировка вакцины, считает глава ECDC.

Коронавирус COVID-19 останется с человечеством на длительное время, несмотря на вакцинацию и уменьшение количества зараженных. Об этом заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, сообщило в пятницу, 12 февраля, агентство AFP.

По мнению Аммон, вирус очень хорошо адаптировался к организму человека, в связи с чем со временем может понадобиться корректировка вакцины.

Кроме того, глава ECDC призвала страны не терять бдительность относительно инфекции и быть готовыми к тому, что полностью вывести ее не удастся.

"Мы должны быть готовы к тому, что он (коронавирус - ред.) останется с нами", - предупредила Аммон.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились 108,7 миллиона человек, из них 80,7 миллиона выздоровели и почти 2,4 миллиона - умерли от осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, британцам впервые за полгода удалось взять эпидемию коронавируса под контроль - коэффициент воспроизводства вируса составил меньше единицы.

Изменения климата. Причина появления коронавируса

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet