Зеленский встретился с освобожденными из пиратского плена моряками

Президент встретил в Киеве шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре 2020 года.

Владимир Зеленский встретился с украинскими моряками Александром Соручаном, Семеном Резниченко, Константином Андреевым, Александром Коровкиным, Владиславом Чебаном и Вячеславом Сандеровским.

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МИД Украины обеспечивало освобождения моряков из пиратского плена. Было налажен переговорный процесс судовладельца с похитителями. Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года. Они были доставлены в Порт-Харкорт, где прошли необходимое медицинское обследование, а затем - в Лагос и Стамбул (Турция). Сегодня они прибыли в Киев.

"Мы получили информацию о захвате. Начали работать в Министерстве иностранных дел. Похитители хотели очень много. Но дипломаты прекрасно поработали - и МИД, и наши разведчики. Была сделана достаточно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может длиться много лет. Считаю, что это прекрасная победа для Украины. Мы возвращаем всех", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также поинтересовался условиями, в которых пираты удерживали украинцев. Моряки рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.

"Это было страшно. Вокруг тебя - двадцать человек с автоматами круглосуточно", - сказал один из моряков и добавил, что большинство угонщиков была в состоянии сильного наркотического опьянения.

Также президент предложил направить украинцев в больницу Феофания на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский созывает заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности.