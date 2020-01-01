Возле президентского дворца в Сомали прогремел взрыв, есть погибшие

По меньшей мере один человек был убит и 10 человек получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля.

Примерно в 9:10 по местному времени автомобиль террористов, заряженный взрывчаткой, врезался в блокпост возле перекрестка Сайидка. Силы безопасности открыли огонь по автомобилю, когда он ехал к Президентскому дворцу в Могадишо. Об этом сообщает полиция страны.

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Полиция сообщила, что террорист-смертник также погиб в результате взрыва.

Ответственность за нападение, которое произошло на фоне политического кризиса в Сомали,после истечения 8 февраля срока полномочий президента страны Мохамеда Абдуллахи Фармаджо из-за несвоевременных выборов, пока никто на себя не взял.

Субботний инцидент стал вторым крупным взрывом в столице Сомали за последние недели.

31 января в отеле “Африк“ погибли пять человек и четверо нападавших . В результате смертоносной осады еще 10 мирных жителей были ранены после того, как силы безопасности Сомали в течение восьми часов вели бои с боевиками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сомали рухнул транспортный самолет.