Возле президентского дворца в Сомали прогремел взрыв, есть погибшие
Примерно в 9:10 по местному времени автомобиль террористов, заряженный взрывчаткой, врезался в блокпост возле перекрестка Сайидка. Силы безопасности открыли огонь по автомобилю, когда он ехал к Президентскому дворцу в Могадишо. Об этом сообщает полиция страны.
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Полиция сообщила, что террорист-смертник также погиб в результате взрыва.
Ответственность за нападение, которое произошло на фоне политического кризиса в Сомали,после истечения 8 февраля срока полномочий президента страны Мохамеда Абдуллахи Фармаджо из-за несвоевременных выборов, пока никто на себя не взял.
Субботний инцидент стал вторым крупным взрывом в столице Сомали за последние недели.
31 января в отеле “Африк“ погибли пять человек и четверо нападавших . В результате смертоносной осады еще 10 мирных жителей были ранены после того, как силы безопасности Сомали в течение восьми часов вели бои с боевиками.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сомали рухнул транспортный самолет.
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