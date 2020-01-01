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В Польше задержали пьяного дальнобойщика из Украины

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У водителя было почти 4 промилле.
Водителя задержали
Водителя задержали
legnica.policja.gov.pl

Дорожный патруль Легнице в Польше задержал сильно пьяного водителя грузовика из Украины.
Как сообщает Yavp.pl со ссылкой на legnica.policja.gov.pl, полицейские получили информацию о том, что водитель грузовика с полуприцепом ехал около полуночи на всю ширину дороги. Мужчина, вероятно, был в нетрезвом состоянии.

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Водителя, 28-летнего украинском, задержали и забрали в участок. Алкотестер показал почти 4 промилле в крови мужчины. Теперь ему грозит до 2-х лет тюрьмы за вождение в нетрезвом состоянии. Пока у него только отобрали удостоверение.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Польшей застряли сотни фур.

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Теги: Польша, дальнобойщик, алкоголь
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