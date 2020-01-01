В Армении произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 11 км к югу от Еревана, Армения, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло на очень небольшой глубине с эпицентром недалеко от Еревана, днем в субботу 13 февраля 2021 года в 15:29 по местному времени. Точная величина, эпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов или минут по мере того, как сейсмологи просматривают данные и уточняют свои расчеты.
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Судя по предварительным сейсмическим данным, землетрясение должно было ощутить почти все в районе эпицентра. Это могло привести к повреждению - от легкого до среднего.
Умеренное сотрясение, вероятно, произошло в поселке Тоханшалу (население 18 900 человек), расположенном в 7 км от эпицентра.
В Ереване, расположенном в 11 км от эпицентра, землетрясение должно было ощущаться как легкое сотрясение.
Слабая тряска могла ощущаться в Гюмри (население 148 400 человек), расположенном в 97 км от эпицентра.
Напомним, ранее сообщалось, что в Таджикистане произошло мощное землетрясение.
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