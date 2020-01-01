В Армении произошло сильное землетрясение

О разрушениях пока не сообщается.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 11 км к югу от Еревана, Армения, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло на очень небольшой глубине с эпицентром недалеко от Еревана, днем ​​в субботу 13 февраля 2021 года в 15:29 по местному времени. Точная величина, эпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов или минут по мере того, как сейсмологи просматривают данные и уточняют свои расчеты.

Читай также: В Тихом океане произошло сильное землетрясение

Судя по предварительным сейсмическим данным, землетрясение должно было ощутить почти все в районе эпицентра. Это могло привести к повреждению - от легкого до среднего.

Умеренное сотрясение, вероятно, произошло в поселке Тоханшалу (население 18 900 человек), расположенном в 7 км от эпицентра.

В Ереване, расположенном в 11 км от эпицентра, землетрясение должно было ощущаться как легкое сотрясение.

Слабая тряска могла ощущаться в Гюмри (население 148 400 человек), расположенном в 97 км от эпицентра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таджикистане произошло мощное землетрясение.