В Италии привели к присяге новое правительство

Всего в новый кабинет вошли 23 министра, из которых девять без портфеля, как технократы, так и представители почти всех политических партий.

В Италии приведено к присяге новое правительство во главе с Марио Драги. Торжественная церемония с участием президента страны Серджо Маттареллы прошла в субботу, 13 февраля, сообщается на сайте президентского Квиринальского дворца.

Всего в новый кабинет вошли 23 министра, из которых девять без портфеля, как технократы, так и представители почти всех политических партий. Ряд министров из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты, включая главу МИД Луиджи Ди Майо, министра внутренних дел Лучану Ламорджезе, министра здравоохранения Роберто Сперанцу, министра по делам культуры Дарио Франческини, министра обороны Лоренцо Гуэрини. Стефано Патуанелли перешел из министерства экономразвития в министерство по вопросам сельского хозяйства.

Пост министра экономики займет генеральный директор Центрального банка Италии Даниэле Франко. Министром юстиции Марио Драги назначил Марту Картабия, которая до сентября 2020 года возглавляла Конституционный суд Италии. Министерством охраны окружающей среды, в соответствии с планом нового премьера, будет руководить физик Роберто Чинголани.

Члены нового правительства Италии. Фото: quirinale.it

Политический кризис в Италии разразился 13 января, когда об отставке заявили два министра, которые представляют партию Италия Вива, возглавляемую экс-премьером Маттео Ренци. Одной из причин стало несогласие Ренци с политикой тогдашнего главы правительства Джузеппе Конте, в частности по вопросу распределения средств, которые ЕС выделил на восстановление итальянской экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. В результате правительство Конте утратило большинство в сенате Италии.

19 и 20 января Конте вынесли вотум доверия в нижней палате парламента и в сенате, где за него проголосовали 156 сенаторов. Но без абсолютного большинства в сенате (161 голос) правительство не могло проводить через законодательные органы власти серьезные законопроекты. В итоге 26 января Конте подал в отставку с поста премьера.

Накануне бывший глава Европейского центрального банка Драги официально дал согласие возглавить правительство и объявил его состав, утвержденный президентом.

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