У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Очень сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 89 км к юго-востоку от Сендая, Япония, поздно ночью.

Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) сообщил о землетрясении магнитудой 7,2 в Японии около Сендая, Сендай-Ши, Мияги. Землетрясение произошло поздно ночью в субботу 13 февраля 2021 года в 23:07 по местному времени (16:07 по Киеву) на умеренно малой глубине 59 км.

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Точная величина, эпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов или минут по мере того, как сейсмологи просматривают данные и уточняют свои расчеты или когда другие агентства публикуют свой отчет.

Второй отчет был позже выпущен Геологической службой США, в которой было указано землетрясение магнитудой 7,1 балла. Другие агентства, сообщающие о том же землетрясении, включают Geoscience Australia (GeoAu) с магнитудой 7,0 и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) с магнитудой 7,1.

Судя по предварительным сейсмическим данным, землетрясение должно было ощутить почти все в районе эпицентра. Это могло привести к повреждению от легкого до среднего.

Согласно Системе предупреждения о цунами США, угрозы цунами от сегодняшнего землетрясения не существует. По данным JMA Японского метеорологического агентства, цунами тоже не следует ожидать, только небольшие изменения уровня моря.

Интересно отметить, что сегодняшнее землетрясение произошло почти в том же месте, что и катастрофическое землетрясение в Тохоку 11 марта 2011 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Армении произошло сильное землетрясение.