В Польше подтвердили передачу коронавируса от норок человеку

Обнаруженные штаммы SARS-CoV-2 у норок в Польше схожи между собой и относятся к определенной и уже известной линии.

Коронавирус COVID-19, выявленный у норок в Польше, может передаваться человеку и наоборот. Об этом сообшило Министерствоа сельского хозяйства Польши в субботу, 13 февраля.

"Вирус, выявленный у норок на ферме в Картуском районе, может передаваться человеку и наоборот", – говорится в сообщении.

Указано, что было проведено узкоспециализированное исследования по секвенированию генома SARS-CoV-2 штаммов, выделенных в результате первого случая заражения норок в Польше.

Группа специалистов и вирусологов провела подробные тесты генетического материала, первоначально подтвержденного 30 января 2021 года. Полученные результаты полногеномного секвенирования показали, что обнаруженные штаммы SARS-CoV-2 у норок схожи между собой и относятся к определенной и уже известной линии.

Полученные данные и прошлогодняя информация из Дании и Нидерландов "ясно показывают, что и в Польше этот вирус может передаваться от норки к человеку и наоборот", говорится в сообщении.

Известно, что в конце января на ферме в Поморском воеводстве был зарегистрирован первый в Польше случай заражения коронавирусом у норок – у 4 из 20 особей. После этого на всех норковых фермах начались ветеринарные проверки.

Ранее сообщалось, что Дания выплатит фермерам $3,1 млрд за уничтоженных норок. Выплаты должны покрыть простой техники. Также это будет компенсацией упущенной прибыли к 2030 году.

Также сообщалось, что в Дании эксгумируют 4 млн норок. Жители высказали опасения из-за возможности заражения останками животных источников питьевой воды.

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