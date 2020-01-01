Сенат США разрешил допросить свидетелей по делу об импичменте Трампу

Финальное голосование по импичменту могло состояться уже в субботу, но в случае вызова свидетелей разбирательство может затянуться.

"За" проголосовали 55 сенаторов, "против" – 45

Сенат Конгресса США проголосовал за вызов свидетелей на процесс в рамках импичмента экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 13 февраля.

"За" это решение проголосовали 55 сенаторов, "против" – 45. Вопрос о вызове конкретных свидетелей будет решаться отдельными голосованиями.

В частности, команда обвинителей заявила о желании вызвать в качестве свидетеля члена Палаты представителей от Республиканской партии Джейми Эрреру-Батлер. Как сказал на заседании демократ от штата Мэриленд Джейми Раскин, она могла бы предоставить "дополнительные важные свидетельства, которые подтвердили бы доводы" стороны обвинения.

Американские СМИ предполагали, что финальное голосование по импичменту может состояться уже в субботу, однако в случае вызова свидетелей разбирательство может затянуться.

Напомним, 9 февраля Сенат начал процесс по делу об импичменте бывшему президенту. Также сенаторы проголосовали за конституционность этого процесса.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер напомнил, что обвинения, выдвинутые Трампу, являются наиболее серьезными из всех, когда-либо предъявленных президенту США.

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