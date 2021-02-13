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Венесуэла получила первую партию российской COVID-вакцины

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Это первая поставка Спутник V в Венесуэлу для массовой вакцинации в рамках подписанного контракта.

В Венусуэлу прибыл самолет с первой партией российской вакцины от коронавируса COVID-19 Спутник V. Об этом сказал посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров, сообщает ТАСС в субботу, 13 февраля.

"Это первая поставка в Венесуэлу для массовой вакцинации в рамках подписанного контракта", – сказал дипломат.

В свою очередь вице-президент страны Делси Родригес поблагодарила президента РФ Владимира Путина и правительство за отправку вакцины Спутник V.

Ранее сообщалось, что Венесуэла зарегистрировала Спутник V по ускоренной процедуре. А в октябре сообщлось о поставке Каракасу российского препарата для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.

В свою очередь сам Путин не спешит прививаться от коронавируса. По его словам, это произойдет в конце лета или в начале осени. 

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Теги: Россия, вакцина, Венесуэла, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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