Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов.

На данный момент против импичмента уже высказались как минимум 34 сенатора Скриншот

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Сената в субботу, 13 февраля.

Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Голосование еще продолжается, но к настоящему моменту против уже высказались как минимум 34 законодателя. Таким образом, инициатива об импичменте не набирает необходимого для ее утверждения числа голосов.

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать две трети от всего количества сенаторов.

Ранее в субботу Сенат большинством голосов поддержал предложение обвинения пригласить свидетелей на дачу показаний, что затянуло бы слушания. Но в итоге стороны договорились не прибегать к этой процедуре. Они перешли к завершающим речам и итоговому голосованию по делу.

Напомним, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что обвинения, выдвинутые Трампу, являются наиболее серьезными из всех, когда-либо предъявленных президенту США.

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