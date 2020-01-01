Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Сената в субботу, 13 февраля.
Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Голосование еще продолжается, но к настоящему моменту против уже высказались как минимум 34 законодателя. Таким образом, инициатива об импичменте не набирает необходимого для ее утверждения числа голосов.
Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому два раза объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать две трети от всего количества сенаторов.
Ранее в субботу Сенат большинством голосов поддержал предложение обвинения пригласить свидетелей на дачу показаний, что затянуло бы слушания. Но в итоге стороны договорились не прибегать к этой процедуре. Они перешли к завершающим речам и итоговому голосованию по делу.
Напомним, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что обвинения, выдвинутые Трампу, являются наиболее серьезными из всех, когда-либо предъявленных президенту США.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet