В Нью-Йорке ищут серийного убийцу, жертвами которого стали уже четыре человека

Власти Нью-Йорка призывают жителей проявлять предельную осторожность и сообщать обо всех подозрительных лицах в метро.

Полиция Нью-Йорка расследует серию вооруженных нападений на людей в поездах метро и на станциях подземки. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает газета The New York Daily News.

Сообщается, что за последние сутки жертвами неизвестного маньяка стали четыре человека. Двое скончались, еще двое находятся в критическом состоянии. Все жертвы получили многочисленные ножевые ранения.

Нападения на них были совершены в течение 14 часов с пятницы, 12 февраля, на субботу, 13 февраля. Первое убийство маньяк совершил на станции Washington Heights. Жертвой стал 40-летний мужчина. Его труп нашли в вагоне поезда метро 12 февраля в 23.19 по местному времени. Удары ножом пришлись в шею и грудь.

Спустя примерно два часа в другом поезде на подходе к Инвуду обнаружили тело 44-летней женщины. Она была еще жива. Ее доставили в Пресвитерианскую больницу Нью-Йорка в критическом состоянии. Врачи сообщили, что все ее тело было в глубоких ножевых ранениях. Спасти несчастную не удалось.

После этого полиция связала эти два убийства с нападениями, которые были совершены в метро ранее. Жертвой первого на той же станции Washington Heights стал 67-летний мужчина в 11.30 12 февраля. По его словам, к нему неожиданно подскочил неизвестный и с криком "Я тебя убью!" ударил ножом в колено. Раненый упал. Тогда нападавший нанес еще несколько ударов в ягодицы. Описать его пострадавший не смог - все произошло слишком быстро.

Четвертое нападение было совершено в половину второго ночи 13 февраля. Жертвой стал бездомный, спавший на лестнице станции метро. Он получил четыре ножевых ранения в спину. Врачи борются за его жизнь.

Полиция пока не называет имена убитых и раненых. Есть версия, что некто охотится в метро на бездомных и бедно одетых людей. Возможно, убийца тоже является бродягой. Однако полиция допускает и другие версии.

Напомним, американец Сэмюэл Литтл, который признался в убийстве почти сотни женщин, скончался на 81 году жизни.

Серийные убийцы: кто они?

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