В США собаке досталось наследство в пять миллионов долларов
В США бордер-колли бизнесмена Билла Дорриса получила пять миллионов долларов в наследство после кончины хозяина. Мужчина скончался в декабре прошлого года в возрасте 84 лет. Об этом пишет Fox News.
Наследнице восемь лет, ее зовут Лулу. Последние годы за ней присматривала подруга хозяина Марта Бертон - бизнесмен часто был в разъездах и не мог ухаживать за собакой. Доррис захотел, чтобы бордер-колли осталась с ней.
"Честно говоря, даже не знаю, что думать. Лулу - хорошая девочка", - так прокомментировала решение бизнесмена Бертон.
По словам Бертон, она даже не знала, что ее сосед так богат.
Согласно завещанию, деньги будут храниться в специальном фонде и использоваться для компенсации расходов на содержание пса.
Напомним, кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния.
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