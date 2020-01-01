В США собаке досталось наследство в пять миллионов долларов

Покойный владел несколькими объектами недвижимости и получал доход от инвестиций. Жены и детей у него не было.

В США бордер-колли бизнесмена Билла Дорриса получила пять миллионов долларов в наследство после кончины хозяина. Мужчина скончался в декабре прошлого года в возрасте 84 лет. Об этом пишет Fox News.

Наследнице восемь лет, ее зовут Лулу. Последние годы за ней присматривала подруга хозяина Марта Бертон - бизнесмен часто был в разъездах и не мог ухаживать за собакой. Доррис захотел, чтобы бордер-колли осталась с ней.

"Честно говоря, даже не знаю, что думать. Лулу - хорошая девочка", - так прокомментировала решение бизнесмена Бертон.

По словам Бертон, она даже не знала, что ее сосед так богат.

Согласно завещанию, деньги будут храниться в специальном фонде и использоваться для компенсации расходов на содержание пса.

Напомним, кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния.

Ранее Чечилия Анна из Вероны завещала черно-белому коту по кличке Пилу полтора миллиона евро.

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