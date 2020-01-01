Во Франции при падении со скалы погибла лыжница

Французские спасатели предупреждают всех, кто планирует отправиться в горную местность, о высоком риске схода лавин в департаментах Верхние Альпы и Верхняя Савойя.

На востоке Франции при падении со скалы погибла лыжница Unsplash

Во Франции, в департаменте Верхняя Савойя, что на востоке страны погибла 45-летняя лыжница в результате падения со скалы. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Ouest France со ссылкой на жандармерию.

"Инцидент произошел в субботу около 12.40 по парижскому времени. Лыжница упала с вершины высотой 50 м", - заявили в высокогорной жандармерии Монблана.

В полиции уточнили, что ЧП произошло в долине Бармрус, расположенной на территории коммуны Пасси.

По данным жандармерии, причиной падения лыжницы стала потеря равновесия в результате схода снежного покрова. На место инцидента оперативно прибыли врачи, однако к тому моменту женщина умерла.

Напомним, в горах Австрии сошли несколько лавин, в результате чего погибли четыре человека - 37-летняя женщина, 38-летний и 46-летний мужчины, а также 16-летний парень.

Ранее сообщалось, что в России лавина сошла на горнолыжную трассу. Сход лавины был принудительным. Под снежными завалами могут находиться до 12 человек.

Также, к северу от иранской столицы Тегерана нашли 12 тел альпинистов, которые погибли во время снежной бури в горах.

Невозможная лавина. Раскрыта тайна группы Дятлова

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet