Стало известно, когда состоится саммит G7 по коронавирусу

В саммите примут участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и ЕС.

Встреча лидеров государств Большой семерки пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции. Ее основными темами станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, распространенное в субботу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Встреча лидеров государств Группы семи состоится в рамках британского председательства в "семерке" и станет первой с апреля 2020 года.

Как говорится в сообщении, Джонсон "воспользуется встречей, первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям". По мнению Джонсона, таким образом можно будет положить конец "националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус".

"Последние 12 месяцев пандемии показали, что ни одно государство не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии", - уверены в Великобритании.

Именно поэтому, считают в Лондоне, внедрение вакцин "дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества".

Джонсон заявил, что в основе дискуссий Великобритании "с друзьями и партнерами по всему миру" лежит множество проблем - "от колоссальной миссии обеспечить вакцинами каждую отдельную страну до борьбы по устранению ущерба, который был нанесен экосистемам, и обеспечения устойчивого восстановления от коронавируса".

Помимо организации встречи лидеров государств Группы семи, Великобритания в феврале будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, а в ноябре проведет 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

Саммит G7 в очном формате Великобритания намерена провести с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

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