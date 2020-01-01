Байден возвращает в Госдеп Викторию Нуланд
Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил Белый дом.
Далее ее кандидатуру должен утвердить сенат конгресса США.
Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.
О выдвижении Нуланд на пост заместителя главы внешнеполитического ведомства по политическим вопросам стало известно 16 января.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его предшественника Дональда Трампа нельзя допускать к брифингам разведки, на которые у бывших глав государства обычно есть право.
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