Байден возвращает в Госдеп Викторию Нуланд

Профильный комитет Сената назначит дату проведения слушаний, на которых Нуланд предстоит ответить на вопросы законодателей.

Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил Белый дом.

Далее ее кандидатуру должен утвердить сенат конгресса США.

Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.

О выдвижении Нуланд на пост заместителя главы внешнеполитического ведомства по политическим вопросам стало известно 16 января.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его предшественника Дональда Трампа нельзя допускать к брифингам разведки, на которые у бывших глав государства обычно есть право.

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