Обвал в шахте: один человек погиб, почти 100 оказались под завалами
Обрушение породы произошло ночью на шахте "Юбилейная", в этот момент там находились 98 горняков.
Сообщается, что из забоя эвакуировали 92 человека. В шахте остаются пять человек, которые обеспечивают ее жизнедеятельность.
По данным МЧС, сообщение об обрушении породы поступило около 03.10 по местному времени.
На месте работают 24 спасателя, задействованы пять единиц техники.
Напомним, в провинции Шаньдун в Китае десять человек погибли при обвале в золотодобывающей шахте.
Также сообщалось, что в Конго 50 человек погибли при обрушении шахты. Причиной обвала шахты стали проливные дожди, заявили в местной неправительственной организации.
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