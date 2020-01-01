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Обвал в шахте: один человек погиб, почти 100 оказались под завалами

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Обрушение породы произошло ночью на шахте "Юбилейная", в этот момент там находились 98 горняков.
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
ГУ МНС РФ в Кемеровській області
Горная порода обрушилась на добывающем предприятии в Кузбассе, РФ, в шахте в этот момент находились 98 человек, один человек погиб. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили в МЧС России.
 
Сообщается, что из забоя эвакуировали 92 человека. В шахте остаются пять человек, которые обеспечивают ее жизнедеятельность.
 
По данным МЧС, сообщение об обрушении породы поступило около 03.10 по местному времени. 
 
На месте работают 24 спасателя, задействованы пять единиц техники.
 
Напомним, в провинции Шаньдун в Китае десять человек погибли при обвале в золотодобывающей шахте.
 
Также сообщалось, что в Конго 50 человек погибли при обрушении шахты. Причиной обвала шахты стали проливные дожди, заявили в местной неправительственной организации.

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Теги: смерть, шахта, обрушение, горняки
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Источник: korrespondent.net

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