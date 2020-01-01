Обвал в шахте: один человек погиб, почти 100 оказались под завалами

Сообщается, что из забоя эвакуировали 92 человека. В шахте остаются пять человек, которые обеспечивают ее жизнедеятельность.

По данным МЧС, сообщение об обрушении породы поступило около 03.10 по местному времени.

На месте работают 24 спасателя, задействованы пять единиц техники.

Напомним, в провинции Шаньдун в Китае десять человек погибли при обвале в золотодобывающей шахте.