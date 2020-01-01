В Колумбии 14-летняя девочка с мачете отбилась от трех грабителей

По данным торговой палаты Боготы, три четверти предпринимателей чувствуют себя незащищенными и в 2020 году это ощущение усугубилось.

В Боготе 14-летняя девочка выгнала из семейного магазина трех грабителей. Вместе с ней в момент нападения там находились мать, маленький ребенок и собака. Об этом в субботу, 13 февраля, пишет Vice.

Двое мужчин в мотоциклетных шлемах зашли в небольшой семейный магазин. За ними шел третий, который пытался закрыть двери изнутри. Они направлялись к кассе.

Когда мужчины подошли, мать бросилась на одного из нападавших, а ее 14-летняя дочь взяла в руки мачете и начала рубить вооруженных грабителей.

Девочка избегала с тактической точностью целилась в различные части тела мужчин. Один из нападающих успел выстрелить и ранил владелицу магазина, пуля прошла навылет и не задела жизненно важных органов.

В итоге грабители сбежали, насколько их травмы серьезны - неизвестно.

Девочка рассказала местному телеканалу, что хранит холодное оружие под прилавком для самообороны.

“Это не первый и даже не второй подобный случай, поэтому я уже знала, что, если что-то произойдет, мне нужно взять мачете”, - сказала девочка.

Как пишет издание, то, что 14-летний ребенок держит мачете под прилавком магазина – “лишь еще одно подтверждение того, что такое восприятие правильное”.

Ранее в Бирмингэме, Великобритания, в местном кинотеатре полиция произошла массовая драка подростков вооруженных мачете, в которую пришлось вмешаться полиции.