Эйфелева башня в Париже сменит свой цвет

За свою 130-летнюю историю знаменитая Эйфелева башня была красной, желтой, горчичной и цвета охры.

Эйфелева башня впервые сменит цвет с 1968 года. С коричневато-ржавой она станет золотой. Об этом пишет Time Out.

“Башню красят в желто-коричневый - цвет, который предпочитал сам Гюстав Эйфель”, - пишет издание.

Сообщается, что ремонт башни приурочен к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Во время Олимпийских игр Эйфелева башня станет фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.

Однако перед покраской башни, придется снять 19 слоев старой краски, и уже одно это значительно снизит вес всей конструкции.

Главная достопримечательность Парижа состоит из 18 тыс. металлических деталей, которые скреплены 2,5 млн. заклепок.

Как правило, на окрашивание уходит 60 тонн краски. Перекрашивают башню раз в семь лет, но не столько для красоты, сколько для защиты от агрессивных атмосферных воздействий.

В этот раз решили совместить полезное с красивым. Преображение Эйфелевой башни будет стоить примерно 50 миллионов евро. Новый наряд “пастушка облаков” получит в 2022 году.

Ранее в Париже на аукционе во вторник, 1 декабря, был продан фрагмент Эйфелевой башни.

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