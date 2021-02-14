Илон Маск рассказал, сколько часов в день он спит

В прошлом глава Tesla и SpaceX Илон Маск отдавал работе 120 часов в неделю и иногда засыпал прямо в кабинете под своим рабочим столом.

По словам американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, он продолжает много работать, однако находит время, чтобы поспать в сутки не менее шести часов. Об этом пишет CNBC со ссылкой на подкаст Джо Рогана.

“Я пытался спать меньше, но потом продуктивность падала”, - сказал он, добавив, что в то же время у него нет потребности спать больше шести часов.

Также предприниматель рассказал о том, как сейчас строится его рабочий график.

“Я много работаю. Обычно я остаюсь на работе до часу или двух часов ночи. Иногда бываю на работе в субботу и воскресенье”, - отметил Маск.

В прошлом, по словам предпринимателя, он работал намного больше. Иногда миллиардеру приходилось спать на полу под своим столом в офисе Tesla.

“Были времена, когда на протяжении нескольких недель - я точно не считал - я спал несколько часов в сутки, а все остальное время работал, и так продолжалось 7 дней в неделю”, - рассказывал он в интервью.

Когда Маск занимался увеличением производства TeslaModel3 (модель была представлена в 2016 году), он работал по 120 часов в неделю. Позже предприниматель признавался, что это расписание было “нездоровым”, и тогда “он сжег кучу нейронов”.

“Никто не должен работать столько часов. Никому этого не советую. Работая по 120 часов в неделю, можно немного сойти с ума”, - сказал Маск.

Ранее Национальный онкологический центр Южной Кореи провел исследование, в ходе которого выяснилось, что слишком длинный рабочий день может привести к ожирению, гиперусталости, выпадению волос и повышенной чувствительности к изменению температуры.

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