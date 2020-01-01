В Индии 14 человек погибли в ДТП

Авария произошла рано утром в воскресенье. Микроавтобус с паломниками столкнулся с грузовиком.

В штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии в ДТП погибли 14 человек. Также пострадали четыре человека, включая двоих детей. Происшествие произошло в воскресенье, 14 февраля, около трех часов утра, пишет The Times of India.

В округе Карнул столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. Среди погибших –один ребенок. Пострадавшие серьезно травмированы. Они госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

У полиции две версии аварии: заснувший водитель микроавтобуса, везший паломников, или лопнувшая шина.

Движение на автомагистрали было полностью остановлено из-за ДТП.

Также накануне мы писали, что в Винницкой области патруль полиции попал в ДТП.

Добавим, что в Крыму столкнулись 32 автомобиля.



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