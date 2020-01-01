Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае в парке аттракционов пострадали 16 человек - СМИ

Комментариев: 0
Из-за аварии на "вращающемся колесе" травмировалось 16 человек. Людей экстренно госпитализировали. Три человека – в тяжелом состоянии.
Причины поломки выясняют правоохранители
Причины поломки выясняют правоохранители

В китайской провинции Хунань из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

Инцидент случился в субботу, 13 февраля, в развлекательном парке, расположенном в уезде Шаоян. Поломка произошла на аттракционе "вращающееся колесо".

Все пострадавшие посетители госпитализированы.

Что стало причиной аварии, выясняет полиция.

Как сообщалось ранее, австралийка упала с 30-метровой высоты на экстремальном аттракционе.

Добавим, на Херсонщине мужчина сломал шею на аттракционе. Это не первая аналогичная травма на этом курорте.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, парк, аттракционы, аттракцион, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь