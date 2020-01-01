В Китае в парке аттракционов пострадали 16 человек - СМИ

Из-за аварии на "вращающемся колесе" травмировалось 16 человек. Людей экстренно госпитализировали. Три человека – в тяжелом состоянии.

В китайской провинции Хунань из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

Инцидент случился в субботу, 13 февраля, в развлекательном парке, расположенном в уезде Шаоян. Поломка произошла на аттракционе "вращающееся колесо".

Все пострадавшие посетители госпитализированы.

Что стало причиной аварии, выясняет полиция.

Как сообщалось ранее, австралийка упала с 30-метровой высоты на экстремальном аттракционе.

Добавим, на Херсонщине мужчина сломал шею на аттракционе. Это не первая аналогичная травма на этом курорте.



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