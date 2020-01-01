Коронавирусом в мире заболело уже свыше 109 млн человек

Количество заболевших COVID-19 на планете превысило 109 млн случаев. От инфекции с начала пандемии скончалось более 2,4 млн человек.

За сутки больше всего COVID-случаев в США, Бразилии, Франции

Коронавирусом в мире по состояние на воскресенье, 14 февраля, заразилось 109 106 464 человек, из них болезнь победили 81 130 802 человек, летальных случаев - 2 405 463. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

За минувшие сутки в мире диагностировали более 372 тысяч случаев COVID-19. Больше всего заразившихся в США, Бразилии и Франции.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (27 572 965), Индия (10 892 746), Бразилия (9 809 754), Великобритания (4 038 929), Россия (4 012 538), Франция (3 467 051), Испания (3 056 035) и Италия (2 710 819).

Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в США (484 200), Бразилии (238 532) и Мексике (173 771).

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