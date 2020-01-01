Землетрясение в Японии: пострадавших уже более 120 человек

Землетрясение оставило без электричества почти миллион семей. Местных жителей предупреждают о возможности повторных толчков.

На северо-востоке Японии в субботу, 13 февраля, произошло землетрясение, в результате которого пострадало уже более 120 человек. Сила подземных толчков достигала 7,3 балла у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 километров, пишет The Guardian.

"Метеорологическое управление Японии полагает, что это был афтершок после мощного землетрясения, которое обрушилось на этот регион в 2011 году", - отмечает издание.

Землетрясение привело к массовым отключениям электроэнергии – без электричества остались около 950 тысяч семей. Предупреждений о цунами не было.

Власти не исключают, что в пострадавших районах могут произойти оползни, обрушения зданий. Местным жителям советуют готовиться к повторным толчкам.

Накануне сообщалось о сильном землетрясении в Ереване.

Добавим, мощное землетрясение произошло и в Таджикистане.



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