Обвиняемый в госизмене в пользу Украины напал на сотрудника СИЗО

Офицера Руслана Артыкова в РФ обвиняют в госизмене в пользу Украины. Нападению предшествовал нервный срыв. Мужчина в карцере.

Российский военный Руслан Артыков, являющийся фигурантом дела о госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника московского СИЗО Лефортово, пишет Интерфакс со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

"В ходе посещения СИЗО Лефортово мы узнали, что лейтенант Руслан Артыков, задержанный якобы за сотрудничество с военной разведкой Украины, напал на сотрудника Лефортово. Ранее у него наблюдались проблемы со здоровьем, его вывозили в тюремную больницу", - заявила Меркачева.

Она подчеркнула, что перед нападением у Артыкова был нервный срыв.

Мужчину поместили в карцер.

Отмечается, что Руслан Артыков был задержан сотрудниками ФСБ в городе Аксай Ростовской области осенью 2019 года. Его подозревают в том, что он якобы собирал секретные военные сведения по заданию ГУ разведки Минобороны Украины.

Артыков в то время служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в Аксае.

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