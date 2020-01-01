В Индии наладили производство Спутник V - СМИ

Над Спутником V в индийской фармацевтической компании работают 400 человек. Произведенную в Индии вакцину планируют доставлять в другие государства.

В Индии фармацевтические компании начали производство российской вакцины от коронавируса Спутник V. Планируется, что препарат будут использовать не только в Индии, но и в других странах, сообщил заместитель вице-президент компании Hetero Biopharma Limited Бала Редди, пишет ТАСС.

Hetero Biopharma Limited - фармацевтическая компания, которая занялась выпуском российских вакцин в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

"Когда будет решение властей (о регистрации вакцины в Индии, - ред.), уже через две недели вакцина Спутник V может быть в аптеках", - заявил Редди.

Компания занимается выпуском препаратов для борьбы с раком, лечения болезней почек и ортопедических заболеваний. COVID-вакцину здесь будут производить впервые. Над Спутником V в компании работают 400 человек.

В самой Индии вакцинация препаратами AstraZeneca стартовала 16 января. Уже привито более восьми миллионов граждан.

Напомним, Венесуэла получила первую партию российской COVID-вакцины.

Также сообщалось, что в Украину первой привезут вакцину AstraZenec.



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