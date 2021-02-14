Новые COVID-штаммы: одобрение вакцин ускорится

Теперь в ЕС процесс утверждения адаптированных вакцин от новых мутаций коронавируса будет проходить в ускоренном режиме.

Moderna уже разработала вакцину от южноафриканского штамма

Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения препаратов, адаптированных к новым штаммам коронавируса. Новые безопасные вакцины появятся совсем скоро, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиде, пишет Европейская правда.

"Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должна проходить весь процесс утверждения. Поэтому скоро можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными", - сказала Кириакидес.

О разработке препарата против южноафриканской мутации коронавируса заявила фармацевтическая компания Moderna.

Британско-шведская AstraZeneca также намерен адаптировать свою вакцину против этого штамма вируса.

До этого стало известно, что каждый 50-й житель Земли вакцинировался от COVID-19.

Ранее Korrespondent.net писал, что около 300 млн американцев сделают COVID-прививку к концу июля.



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