Япония одобрила использование COVID-вакцины Pfizer

Первой одобренной в Японии вакциной от коронавируса стала вакцина Pfizer. Прививать граждан начнут во второй половине февраля.

Вакцинация для всех будет бесплатной

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в воскресенье, 14 февраля, одобрило к использованию в стране вакцины от коронавируса. Одобрение получил препарат американской фармацевтической компании Pfizer, пишет ТАСС.

Pfizer – первая одобренная для применения в Японии вакцина от COVID-19.

Вакцинацию планируют начать во второй половине февраля. Она пройдет в несколько этапов. Так, сначала прививку получат около четырех миллионов медицинских и социальных работников. Затем на очереди более 36 миллионов человек старше 65 лет. После этого прививать начнут граждан с хроническими заболеваниями.

Планируется, что в мае начнется вакцинация всех остальных жителей Японии.

Вакцинация будет бесплатной не только для граждан Японии, но и для иностранцев.

Как сообщалось ранее, в Японии - нехватка шприцов для COVID-вакцинации.

Напомним, японские медики жалуются на дискриминацию из-за коронавируса.

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