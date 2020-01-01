Сотни тысяч американцев стались без света после ледяной бури

Зимние штормы и сильные холода обрушились на большую часть западных штатов США. В регионах затруднено движение автотранспорта, в домах нет электричества.

В американском штате Орегон непогода оставила без электричества более 270 тысяч человек. Электроснабжение прекратилось после снежного шторма с дождем, пишет VOAnews.

Результатом природного "апокалипсиса" стали затопленные дороги, оборванные линии электропередач, поваленные деревья. В регионе объявлено чрезвычайное положение.

"Бригады (спасателей и спецслужб, - ред.) сейчас работают в полном составе. На улицах развернуты центры по предоставлению помощи", - заявила губернатор штата Кейт Браун.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что в выходные дни температура воздуха может опуститься до 35 градусов ниже нуля. Власти в западном Вашингтоне и западном Орегоне открыли утепленные убежища для бездомных граждан.

Напомним, что на Львовщине от переохлаждения скончался мужчина.

МОН дал школам рекомендации из-за снегопадов



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