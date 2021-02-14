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Как появился COVID-19: Названа наиболее правдивая версия

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ВОЗ провела расследование.
Как появился COVID-19: Названа наиболее правдивая версия
Как появился COVID-19: Названа наиболее правдивая версия
EPA/UPG

Член международной группы экспертов ВОЗ доктор Питер Дасзак назвал наиболее правдивую версию появления COVID-19. Человек заразился коронавирусом от животного. Слова исследователя передает The New York Times.

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Так, Дасзак считает, что COVID-19 переносили летучие мыши. Именно они заразили ферму диких животных. Произошло это в южном Китае, или же в южно-восточной Азии.

Летучие мыши могли заразить коронавирусом одного из сотрудников ферм, а также других животных, вроде хорьков и барсуков. Данную версию поддержали в ВОЗ и китайские ученые во время совместного обсуждения. Она считается наиболее правдивой и вероятной.

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Как бы то ни было, ВОЗ не получила информацию и личные дела некоторых пациентов. Дело в том, что в Китае медицинские карты очень конфиденциальны. Сами переболевшие COVID люди встречаться с экспертами не захотели.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в Украине заканчивается карантин. В Минздраве рассказали, что ждет украинцев после него.

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Теги: COVID-19, коронавирус, Китай, Азия, животные, ферма
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