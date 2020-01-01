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В Польше нашли кольца дочери киевского князя

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Обнаруженные кольца и тысячи серебрянных монет могли быть придаными жены воеводы Петра Власта Марии, считают эксперты.
Информации о Марии очень мало
Информации о Марии очень мало
History Blog

В Польше археологи обнаружили горшок с монетами XII века и кольцами дочери киевского князя, сообщает The History Blog.

В горшке нашли 6,5 тысяч монет, большинство из которых серебряные динары.

"Вместе с монетами нашли и четыре золотых кольца: два обручальных кольца и два перстня. На одной из обручальных колец удалось разобрать надпись на кириллице: "Господи, помоги рабе твоей Марии", - говорится в сообщении.

Специалисты считают, что речь идет о жене воеводы Петра Власта. По одной из версий, она была дочерью Святополка Изяславича, великого князя Киевского с 1093 до 1113 года. По другой версии, Мария была дочерью князя Олега Святославича.

Ученые также полагают, что содержимое горшка является приданым Марии. В таком случае спрятать его могли в 1146 году, когда началась междоусобица между наследниками Болеслава III. По приказу Владислава II, Власта был схвачен, ослеплен и лишен языка. После этого воевода покинул Польшу и бежал в Киевскую Русь.

Ранее сообщалось, что в соседней Венгрии археологи обнаружили клад, в котором были семь тысяч серебряных и золотых монет, которые предварительно датируются 1520 годом. 

 

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Теги: археология, Польша, монеты, Киевская Русь, археологи, кольцо
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Источник: korrespondent.net

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