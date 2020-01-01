В Египте нашли древнейшую пивоварню мира

На территории древнего города Абидос нашли помещения с глиняными резервуарами. Пивоварня могла существовать более 5000 лет тому.

В Египте обнаружили, предположительно, древнейшую в мире пивоварню, сообщает AP.

Ее нашли на территории Абидоса - древнего города Египта. Абидос находится в пустыне на западе от Нила, в 450 км к югу от Каира.

Глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири заявил, что пивоварня, вероятно, относится к временам фараона Нармера - основателя первой династии Раннего царства (3150 - 2613 г. до н.э.)

При раскопках были найдены восемь больших помещений (размером примерно 20 на 2,5 м). В каждом из них было около 40 глиняных резервуаров, в которых нагревали воду с зерном для производства пива.

Отмечается, что британские археологи еще в 1900-е годы заявляли о существовании этого пивного завода, но тогда не смогли найти его.

Абидос с середины IV тысячелетия до н. э. представлял собой важный религиозный центр Древнего Египта и одно из главных мест почитания бога Осириса.

Ранее в Египте раскопали погребальный храм с деревянными гробами и фрагментом Книги мертвых.

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