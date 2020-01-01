Меган Маркл беременна вторым ребенком

Мальчик или девочка станет восьмым в очереди на британский престол и десятым внуком Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка. Об этом в воскресенье, 14 февраля, информировало агентство PA.

"Герцог и герцогиня Сассекские преисполнены радости, находясь в ожидании своего второго ребенка. Мы можем подтвердить, что Арчи (сын пары - ред.) станет старшим братом", - цитирует издание представителя семьи.

Отмечается, что пол ребенка, который станет восьмым в порядке престолонаследия в Британии и десятым внуком королевы Елизаветы II, пока неизвестен.

Фото принца и его беременной супруги опубликовал в Сети фотограф и друг пары Мисан Харриман.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Меган Маркл призналась, что перенесла выкидыш в июле - после переезда пары в США.

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