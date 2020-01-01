Британия вакцинировала почти четверть населения
Первую дозу вакцины от коронавируса получили по меньшей мере 15 миллионов жителей Британии, вторую - более полумиллиона. Такие данные озвучил премьер-министр Борис Джонсон во время телеобращения к согражданам в воскресенье, 14 февраля.
"Никто не собирается почивать на лаврах. Перед нами еще долгий путь, который нужно пройти", - отметил Джонсон.
При этом он добавил, что власти запланировали до конца апреля провести вакцинацию всех граждан в возрасте от 50 лет.
Как сообщалось, в Британии с населением свыше 66 миллионов человек количество инфицированных коронавирусом превысило четыре миллиона, из которых 2,1 миллиона уже выздоровели и свыше 116 тысяч скончались от осложнений болезни.
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