Британия вакцинировала почти четверть населения

Борис Джонсон отчитался о темпах вакцинации в стране и назвал дальнейшие цели правительства на этом пути.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили по меньшей мере 15 миллионов жителей Британии, вторую - более полумиллиона. Такие данные озвучил премьер-министр Борис Джонсон во время телеобращения к согражданам в воскресенье, 14 февраля.

По словам главы правительства, государство достигло поставленной цели по COVID-вакцинации - до середины февраля привить почти четверть населения.

"Никто не собирается почивать на лаврах. Перед нами еще долгий путь, который нужно пройти", - отметил Джонсон.

При этом он добавил, что власти запланировали до конца апреля провести вакцинацию всех граждан в возрасте от 50 лет.

Как сообщалось, в Британии с населением свыше 66 миллионов человек количество инфицированных коронавирусом превысило четыре миллиона, из которых 2,1 миллиона уже выздоровели и свыше 116 тысяч скончались от осложнений болезни.

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