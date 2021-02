Протесты в Мьянме: в крупнейший город страны вошли танки

В Мьянме в связи с массовыми протестами против захвата власти военными в город Янгон в воскресенье, 14 февраля, введена колонна танков. Об этом сообщило издание DW.

О большом количестве тяжелой военной техники на улицах Янгона сообщают пользователи Сети.

Armored vehicles and army trucks rolled around might night in Yangon after recent military coup, while people organized self-defense group protecting own security. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/KlIDIap79Y

Footages of tanks mobolising in Yangon at 6pm Feb 14. As citizen of Myanmar, we are really concern that military is planning to use brutal force against peaceful protester in Myanmar. #hearourvoiceofmyanmar#WhatsHappeningInMyanmarAtNight#AgainstMyanmarMilitaryCoup#Feb14Coup pic.twitter.com/rifif4mFbn