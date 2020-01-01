В Беларуси лыжников обвинили в проведении митинга

Задержаны восемь мужчин и 11 женщин, их доставили в райотдел для разбирательств, сообщили в МВД.

Белорусская милиция задержала 19 жителей Молодечно, катавшихся на лыжах, обвинив их в проведении несанкционированного митинга в деревне Лешно Молодечненского района Минской области. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщило МВД Беларуси.

"Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел", - говорится в сообщении ведомства. Утверждается, что у задержанных обнаружены бело-красно-белые флаги, растяжки и зонтики, баллончик с красной краской, дымовая шашка. В отношении задержанных ведется административный процесс. Их подозревают также в намерении повредить линию электропередач.

По данным правозащитного центра Весна, в тот же день сотрудники ОМОНа задержали в Солигорске людей, которые вышли на прогулку и "фактически не успели собраться в группу".

"У них не было символики и они не выкрикивали лозунгов", - подчеркивают правозащитники.

По сообщению Telegram-канала Стачком ОАО Беларуськалий, некоторые из 19 задержанных человек - участники забастовки на Беларуськалии.

В разных городах Беларуси 14 февраля прошли акции, лейтмотивом которых стала любовь митингующих к своей стране.

Протесты после выборов президента

Массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, не утихают в Беларуси уже более полугода. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Готовит переворот. Всебелорусский съезд Лукашенко

Источник: Русская служба DW

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