Российские ученые заявили о создании теста на британский штамм COVID-19
Специалисты из российского Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, способную выявить британский тип коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщило агентство ТАСС.
"Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса", - указано в заявлении ученых.
По их словам, тест успешно прошел клинические испытания и, согласно результатам, обладает высокой точностью.
"Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)", - утверждают в институте.
Напомним, новый штамм COVID-19, который распространяется быстрее, чем обычная инфекция, обнаружили в Британии в декабре прошлого года.
К февралю этот тип коронавируса был выявлен в 86 странах мира.
В связи с этим Евросоюз утвердил ускоренную процедуру утверждения адаптированных к новым штаммам COVID-вакцин.
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