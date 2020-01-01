Российские ученые заявили о создании теста на британский штамм COVID-19

Тест-система успешно прошла клинические испытания, которые показали, что она обладает высокой точностью, утверждают в Институте вирусологии.

В РФ заявили, что менее чем за два месяца создали новую технологию выявления коронавируса

Специалисты из российского Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, способную выявить британский тип коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщило агентство ТАСС.

"Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса", - указано в заявлении ученых.

По их словам, тест успешно прошел клинические испытания и, согласно результатам, обладает высокой точностью.

"Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)", - утверждают в институте.

Напомним, новый штамм COVID-19, который распространяется быстрее, чем обычная инфекция, обнаружили в Британии в декабре прошлого года.

К февралю этот тип коронавируса был выявлен в 86 странах мира.

В связи с этим Евросоюз утвердил ускоренную процедуру утверждения адаптированных к новым штаммам COVID-вакцин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet