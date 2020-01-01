Более 150 человек пострадали при землетрясении в Японии

Премьер-министр Японии отчитался в парламенте о последствиях сильного землетрясения, произошедшего в субботу у берегов страны.

В результате мощного землетрясения, которое произошло в Японии в субботу, пострадали 153 человека, 12 из них получили тяжелые травмы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил премьер-министр страны Есихидэ Суга в ходе выступления в парламенте.

По словам премьера, на одном из пострадавших участков в префектуре Фукусима отменено движение поездов скоростной железной дороги. Также вследствие обвала заблокирован проезд по скоростному автомобильному шоссе на северо-востоке острова Хонсю.

"Правительство оказывает всю необходимую помощь с тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнь в пострадавшем районе", - заверил парламент Суга.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тихом океане у берегов Японии. Мощные подземные толчки ощущались в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей страны.

По данным сейсмологов, это землетрясение могло быть поздним афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте.

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