В Канаде сошла лавина: погиб человек

Сноубордист вместе с друзьями катался возле горнолыжного курорта на западе страны, когда на них сошла лавина.

На западе Канады возле популярного горнолыжного курорта сошла снежная лавина, погиб человек. Об этом сообщает CBC News в понедельник, 15 февраля.

Мужчина отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда их накрыла снежная лавина. Люди, которые были вблизи, немедленно начали поисковую операцию и вызвали спасателей.

Через 45 минут после инцидента сноубордиста нашли, но он погиб от полученных травм. Мужчине было 45 лет.

Канадские спасатели призвали отказаться от катания вне трасс в Вислере из-за нестабильности снежного покрова. Они подчеркнули, что это уже вторая смертельная лавина за два дня. Ранее в этом регионе лавина накрыла трех людей, из которых один погиб, двое других получили травмы.

Напомним, что ранее во Франции при падении со скалы погибла лыжница. Французские спасатели предупреждают всех, кто планирует отправиться в горную местность, о высоком риске схода лавин в департаментах Верхние Альпы и Верхняя Савойя.

Также сообщалось, что туристы сняли несущуюся на них лавину. Участник туристической группы в США ощутил толчок и решил, что произошло землетрясение. Посмотрев наверх, он увидел снежную лавину.

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