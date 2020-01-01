Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Билл Гейтс инвестирует $2 миллиарда в спасение климата

Комментариев: 0
Миллиардер возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы.
Билл Гейтс планирует инвестировать $2 млрд в спасение климата
Билл Гейтс планирует инвестировать $2 млрд в спасение климата
Getty Images

Основатель Microsoft Билл Гейтс в ближайшие пять лет инвестирует два миллиарда долларов в проекты по борьбе с изменением климата. Об этом миллиардер заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt в понедельник, 15 февраля.

По мнению Гейтса, мировая промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку ее альтернативных источников, таких как солнце и ветер, не хватит для того, чтобы удовлетворить глобальную потребность в электричестве. При этом Гейтс возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы.

В разговоре о глобальном потеплении Гейтс сравнил климат с переполненной ванной.

"Даже если мы закроем кран настолько, что вода будет из него только капать, в один прекрасный момент ванна окажется переполненной", - сказал он.

Напомним, что ранее Гейтс назвал главные угрозы человечеству. Гейтс еще в 2015 году заявил о вероятности новой пандемии, спровоцированной респираторным вирусом, наподобие коронавируса.

Как победить и какое будущее ждать. Гейтс о COVID

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: глобальное потепление, инвестиции, Билл Гейтс, климат, изменение климата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь