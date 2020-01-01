Билл Гейтс инвестирует $2 миллиарда в спасение климата

Миллиардер возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы.

Основатель Microsoft Билл Гейтс в ближайшие пять лет инвестирует два миллиарда долларов в проекты по борьбе с изменением климата. Об этом миллиардер заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt в понедельник, 15 февраля.

По мнению Гейтса, мировая промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку ее альтернативных источников, таких как солнце и ветер, не хватит для того, чтобы удовлетворить глобальную потребность в электричестве. При этом Гейтс возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы.

В разговоре о глобальном потеплении Гейтс сравнил климат с переполненной ванной.

"Даже если мы закроем кран настолько, что вода будет из него только капать, в один прекрасный момент ванна окажется переполненной", - сказал он.

Напомним, что ранее Гейтс назвал главные угрозы человечеству. Гейтс еще в 2015 году заявил о вероятности новой пандемии, спровоцированной респираторным вирусом, наподобие коронавируса.

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