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Байден просит Конгресс ужесточить правила продажи оружия

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Торговле оружием в США необходима реформа, заявил Джо Байден в годовщину стрельбы в школе Паркленда.
Байден попросил Конгресс пересмотреть правила продажи оружия
Байден попросил Конгресс пересмотреть правила продажи оружия
Getty Images

Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить условия продажи оружия. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в понедельник, 15 февраля.

"Сегодня я обращаюсь к Конгрессу с призывом провести реформу законов об оружии, основанных на здравом смысле, в том числе включающих в себя требование проверки личности при продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также исключения возможности избегать ответственности для производителей оружия, которые сознательно распространяют его на улицах", - сказал Байден.

Президент обратился к Конгрессу в третью годовщину трагедии во Флориде. В школе города Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба, погибли 17 человек.

Напомним, что ранее при стрельбе в США погибли пять детей. Стрельба произошла в частном доме - на месте полиция обнаружила тела четырех детей и взрослого, еще один ребенок скончался в больнице.

Также сообщалось, что в США мужчина совершил серию смертельных нападений. Вооруженный житель Чикаго застрелил как минимум трех человек и ранил еще четырех в разных местах города. В итоге стрелка ликвидировала полиция.

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Теги: США, оружие, Байден, конгресс, торговля оружием, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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