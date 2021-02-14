Байден просит Конгресс ужесточить правила продажи оружия

Торговле оружием в США необходима реформа, заявил Джо Байден в годовщину стрельбы в школе Паркленда.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить условия продажи оружия. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в понедельник, 15 февраля.

"Сегодня я обращаюсь к Конгрессу с призывом провести реформу законов об оружии, основанных на здравом смысле, в том числе включающих в себя требование проверки личности при продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также исключения возможности избегать ответственности для производителей оружия, которые сознательно распространяют его на улицах", - сказал Байден.

Президент обратился к Конгрессу в третью годовщину трагедии во Флориде. В школе города Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба, погибли 17 человек.

Напомним, что ранее при стрельбе в США погибли пять детей. Стрельба произошла в частном доме - на месте полиция обнаружила тела четырех детей и взрослого, еще один ребенок скончался в больнице.

Также сообщалось, что в США мужчина совершил серию смертельных нападений. Вооруженный житель Чикаго застрелил как минимум трех человек и ранил еще четырех в разных местах города. В итоге стрелка ликвидировала полиция.

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