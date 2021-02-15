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Дочь Билла Гейтса пошутила о своей вакцинации

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Дженнифер Гейтс пожалела, что мРНК-вакцина от коронавируса не способна вживить ей чип от ее отца.
Дочь Билла Гейтса рассказала о своей вакцинации
Дочь Билла Гейтса рассказала о своей вакцинации

Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер получила первую дозу COVID-вакцины и пошутила, что ей не вживили чип. Об этом она написала в Instagram в понедельник, 15 февраля.

"К сожалению, вакцина НЕ вживила моего гениального отца мне в мозг - если бы только мРНК имела такую силу!", - написала Дженнифер Гейтс.

Она добавила, что даже после второй дозы вакцины планирует носить маску. Медики подчеркивают, что прививка только дополняет другие меры безопасности, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и мытье рук.

При этом дочь Билла Гейтса получила вакцину, так как учится в медицинском колледже и как будущая врач входит в одну из приоритетных групп. Сам же Гейтс вакцинировался от COVID-19 ранее.

Напомним, что ранее Гейтс назвал главные угрозы человечеству. Гейтс еще в 2015 году заявил о вероятности новой пандемии, спровоцированной респираторным вирусом, наподобие коронавируса.

 

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Теги: вакцина, Билл Гейтс, пандемия, вакцинация, Коронавирус, конспирология, чипирование, теория заговора
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    15.02.2021, 10:38
Оценка:  0
Woodbrother
Симпатичная дочка у Гейтса , да еше и с чувством юмора.
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