Сход ледника в Индии: погибли минимум 50 человек
В штате Уттаракханд на севере Индии число погибших в результате схода ледника увеличилось до 50. Об этом сообщает Xinhua в понедельник, 15 февраля.
“Пять тел было обнаружено в тоннеле, в котором около 35-40 человек, вероятно, оказались заблокированными после природного катаклизма”, - сказано в материале.
При этом из общего количества выявленных тел только половину удалось идентифицировать и передать родственникам.
Напомним, что в штате Уттаракханд в Инди сошел ледник, повредив плотину Риши Ганга в округе Чамоли и спровоцировав масштабный потоп. Позже стало известно, что в Индии увеличилось число жертв схода ледника. Спасатели продолжают поисковую операцию.
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