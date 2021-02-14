Сход ледника в Индии: погибли минимум 50 человек

Спасатели нашли тела погибших в тоннеле, где предположительно оказались заблокированы около 40 человек.

В Индии из-за схода ледника погибли по меньшей мере 50 человек

В штате Уттаракханд на севере Индии число погибших в результате схода ледника увеличилось до 50. Об этом сообщает Xinhua в понедельник, 15 февраля.

“Пять тел было обнаружено в тоннеле, в котором около 35-40 человек, вероятно, оказались заблокированными после природного катаклизма”, - сказано в материале.

При этом из общего количества выявленных тел только половину удалось идентифицировать и передать родственникам.

Напомним, что в штате Уттаракханд в Инди сошел ледник, повредив плотину Риши Ганга в округе Чамоли и спровоцировав масштабный потоп. Позже стало известно, что в Индии увеличилось число жертв схода ледника. Спасатели продолжают поисковую операцию.

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