В Новой Зеландии город закрыли на карантин из-за трех случаев COVID

В Окленде коронавирус выявили в семье женщины, которая работает в компании, занимающейся стиркой для авиалиний.

Самый большой город Новой Зеландии Окленд закрыли на карантин впервые за полгода - там выявили три новых случая коронавируса. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает Голос Америки. в понедельник, 15 февраля

Новые случаи COVID-19 обнаружили в семье женщины, которая работает в компании, занимающейся стиркой для авиалиний. Женщина не поднималась на борт самолетов, и теперь медики пытаются понять, каким образом она могла заразиться.

"Я прошу людей Новой Зеландии и в дальнейшем быть сильными и умеренными. Я знаю, что мы чувствуем себя одинаково, когда это случается. У нас у всех есть ощущение "только бы не снова". Но помните, мы прошли через это раньше, и это означает, что мы знаем, как из этого выбраться - а это вместе", - подчеркнула Ардерн.

Отметим, что Новая Зеландия вводит первый карантин за последние полгода - ранее страна была успешным примером сдерживания эпидемии, так как там удалось остановить распространение коронавируса. В Новой Зеландии даже восстановили большие концерты и массовые спортивные события, а также сняли обязательные требования безопасности.

Теперь карантин в Окленде стартовал в полночь в воскресенье. В других частях страны усилят меры безопасности, но к локдауну прибегать пока не будут.

Напомним, что коронавирусом в мире заболело уже свыше 109 млн человек. Количество заболевших COVID-19 на планете превысило 109 млн случаев. От инфекции с начала пандемии скончалось более 2,4 млн человек.

Также стало известно, когда состоится саммит G7 по коронавирусу. В саммите примут участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и ЕС.

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