Падение людей с аттракциона в Китае сняли на видео

Посетитель парка развлечений катаясь на аттракционе снял на видео падение людей в результате механической поломки.

В Китае в парке развлечений 13 февраля произошел несчастный случай. При падении с аттракциона пострадали 16 людей. Об этом сообщает Xinhua.

"Шестнадцать человек были ранены, трое находятся в тяжелом состоянии, после того, как в субботу упали качели в парке развлечений в провинции Хунань в центральном Китае", - говорится в сообщении.

Парк закрыли для расследования причин аварии.

Напомним, в китайской провинции Хунань из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в Испании не менее 28 человек пострадали из-за аварии карусели на ярмарке, которая проходила в небольшом городе Сан-Хосе де Ла-Риконада.

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