Вооруженная американка пыталась передать письмо Байдену
Возле Белого Дома в Вашингтоне, США, агенты Секретной службы задержали вооруженную женщину, пытавшуюся передать письмо президенту Джо Байдену. Об этом сообщает Fox News в понедельник, 15 февраля.
По информации спецслужбы, 66-летняя женщина припарковала свой автомобиль у Белого Дома. В самом транспортном средстве было заряженное оружие.
Американку задержали в воскресенье вечером после того, как она подошла к КПП Белого Дома и заявила, что хочет передать письмо Байдену. Ее при этом сопровождал вооруженный мужчина.
Теперь ведется расследование инцидента.
Напомним, что ранее Байден попросил Конгресс ужесточить правила продажи оружия. Торговле оружием в США необходима реформа, заявил Джо Байден в годовщину стрельбы в школе Паркленда.
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