Вооруженная американка пыталась передать письмо Байдену

Женщину задержали возле Белого Дома. Ее сопровождал вооруженный мужчина, а в автомобиле было заряженное оружие.

Возле Белого Дома в Вашингтоне, США, агенты Секретной службы задержали вооруженную женщину, пытавшуюся передать письмо президенту Джо Байдену. Об этом сообщает Fox News в понедельник, 15 февраля.

По информации спецслужбы, 66-летняя женщина припарковала свой автомобиль у Белого Дома. В самом транспортном средстве было заряженное оружие.

Американку задержали в воскресенье вечером после того, как она подошла к КПП Белого Дома и заявила, что хочет передать письмо Байдену. Ее при этом сопровождал вооруженный мужчина.

Теперь ведется расследование инцидента.

Напомним, что ранее Байден попросил Конгресс ужесточить правила продажи оружия. Торговле оружием в США необходима реформа, заявил Джо Байден в годовщину стрельбы в школе Паркленда.

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