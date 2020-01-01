Зеленский посетил выставку Експо-2020 в Дубае

Президент Украины начал второй день визита в ОАЭ с посещения крупной агропромышленной выставки, которая состоится осенью.

Зеленский осмотрел украинский павильон, который будет работать на Експо-2020

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в понедельник, 15 февраля, посетил Всемирную выставку Экспо-2020 в городе Дубай, сообщает пресс-служба ОП.

Президент ознакомился с презентацией национального павильона и экспозиции Украины на выставке.

На мероприятие прибыли министр экономики ОАЭ и другие должностные лица этой страны, говорили о важности сотрудничества в сфере торговли, в частности аграрной продукцией.

"Для Украины очень важно быть высоко представленной на выставке такого уровня. Мы - среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делаем значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран", - сказал Зеленский.

В украинском павильоне рассказали, что он заработает в тестовом режиме в начале августа 2021 года, а сама выставка состоится в октябре.

Зеленский также ознакомился с экспозицией павильона Sustainability, посвященного вопросам эффективного и рационального решения глобальных проблем устойчивого развития планеты. Павильон затрагивает проблематику загрязнения Земли и призывает посетителей к сохранению экосистемы нашей планеты - сокращение количества пищевых отходов, отказа от использования одноразового пластика, полиэтилена.

Президент осмотрел тематические отделения павильона, посвященные борьбе с глобальным изменением климата, потенциала использования солнечной энергии, эффективному использованию водных ресурсов, новым путям устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что в первый день визита Зеленского Украина и ОАЭ подписали соглашений на три миллиарда долларов. В том числе подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

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