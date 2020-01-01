Ледяной шторм и блэк-аут: Орегон объявил чрезвычайное положение

Запад США накрыли зимние шторма.

На западе США, где уже несколько дней бушует зимний шторм, сотни тысяч людей остались без света. Как сообщает Associated Press, особенно сильно досталось штату Орегон, где власти даже объявили чрезвычайное положение.

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Отмечается, что мощные шторма ударили по тихоокеанскому побережью Америки, накрыв прилегающие районы льдом и снегом. Без электричества остались целые округа и более 270 тысяч жителей штата Орегон. При этом передвижение по дорогам также затурденено из-за льда.

Из-за экстремальных погодных условий, массового блэк-аута и проблем с транспортной коммуникацией губернатор штата Орегона Кейт Браун объявила чрезвычайное положение.

Напомним, в Украине синоптики обещают неделю морозов. Ближайшие дни будут достаточно морозными и без существенных осадков.